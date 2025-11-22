Habertürk
        Sivas'ta aranan 77 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu

        Sivas'ta 14 Kasım'da kaybolan 77 yaşındaki Musa Uygun'un cansız bedenine arazide ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 14:23 Güncelleme: 22.11.2025 - 14:23
        Merkeze bağlı Yeni Kervansaray köyünde haber alınamayan Uygun'un cansız bedeni, Karacaören ile Armutlu köyleri arasındaki arazide Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi ile AFAD ekipleri tarafından bulundu.

        İncelemenin ardından karla kaplı arazide traktörle taşınan Uygun'un naaşı, cenaze nakil aracına konularak otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kar yağışının etkili olduğu 14 Kasım'da kent merkezinden evine dönmek üzere yola çıkan, köyün girişindeki yol ayrımında minibüsten inen Uygun'dan haber alamayan il dışındaki yakınları, durumu yetkililere bildirmiş, ekipler tarafından arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

