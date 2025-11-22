Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 20:13 Güncelleme: 22.11.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        O.D. yönetimindeki 34 CTV 545 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan C.E'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri C.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        C.E'nin cesedi, otopsi işlemleri için Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Esenler Erokspor maçına hazır
        Sivasspor, Esenler Erokspor maçına hazır
        Sivas'ın günlük ekmek ihtiyacının yarısı bu fabrikada üretilecek Sivas Bele...
        Sivas'ın günlük ekmek ihtiyacının yarısı bu fabrikada üretilecek Sivas Bele...
        SCÜ öğrencileri dolayısıyla doğru diş fırçalama tekniklerini anlattı
        SCÜ öğrencileri dolayısıyla doğru diş fırçalama tekniklerini anlattı
        SCÜ Diş Hekimliği öğrencilerinden Dişte Uzmanlık Sınavı'nda derece
        SCÜ Diş Hekimliği öğrencilerinden Dişte Uzmanlık Sınavı'nda derece
        Gemerek'te AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Gemerek'te AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Sivas'ta aranan 77 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu
        Sivas'ta aranan 77 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu