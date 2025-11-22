Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
O.D. yönetimindeki 34 CTV 545 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan C.E'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri C.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
C.E'nin cesedi, otopsi işlemleri için Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
