        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Gemerek'te AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        Sivas'ta AK Parti Gemerek İlçe Başkanlığı tarafından Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

        22.11.2025 - 14:44
        Gemerek'te AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Sivas'ta AK Parti Gemerek İlçe Başkanlığı tarafından Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

        Gemerek Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Gemerek İlçe Başkanı Aslı Öztoprak, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından divan üyeleri, vatandaşların talep ve önerilerini dinlendi.

        Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, partililer, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

