Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları devam ediyor

        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 7 gündür sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 10:26 Güncelleme: 23.11.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 7 gündür sürüyor.

        Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmalarına iş makineleri yardımıyla devam ediliyor.

        Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Yıldırım'ın bulunduğu bölgede toprak kayması riski bulunması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivas'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
        Sivas'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
        Hafif ticari aracın çarptığı yaya, öldü
        Hafif ticari aracın çarptığı yaya, öldü
        Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Sivasspor, Esenler Erokspor maçına hazır
        Sivasspor, Esenler Erokspor maçına hazır
        Sivas'ın günlük ekmek ihtiyacının yarısı bu fabrikada üretilecek Sivas Bele...
        Sivas'ın günlük ekmek ihtiyacının yarısı bu fabrikada üretilecek Sivas Bele...