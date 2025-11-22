Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 21:34 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:39
        Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

        Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Esenler Erokspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

