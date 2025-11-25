Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta "Anadolu'nun Ritmi ve Öğretmenin Sesi" programı düzenlendi

        Sivas'ta, Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu tarafından "Anadolu'nun Ritmi ve Öğretmenin Sesi" adlı program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:21 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:21
        Sivas'ta "Anadolu'nun Ritmi ve Öğretmenin Sesi" programı düzenlendi
        Sivas'ta, Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu tarafından "Anadolu'nun Ritmi ve Öğretmenin Sesi" adlı program gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kurulan Sivas Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlediği programda, "Benim Adım Öğretmen, Öğretmene Varamadım" eserlerini ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

        Sivas Maarif Halk Dansları Topluluğu, Sivas ve Artvin yörelerinin oyunlarını sergiledi.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

