        Sivas Haberleri

        Sivas'ta motosikletle halı sahada drift atan sürücüye 3 bin 972 lira ceza kesildi

        Sivas'ta motosikletiyle halı sahada drift attığı belirlenen sürücüye 3 bin 972 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:41 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:41
        Sivas'ta motosikletle halı sahada drift atan sürücüye 3 bin 972 lira ceza kesildi
        Sivas'ta motosikletiyle halı sahada drift attığı belirlenen sürücüye 3 bin 972 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Huzur Mahallesi civarında denetim yaptı.

        Denetimde, bir motosiklet sürücüsünün halı sahada drift atarak çevreyi rahatsız ettiğini belirleyen ekipler, bu kişiye "araçta teknik değişiklik yapmak, kask takmamak, tedbirsiz ve saygısız araç kullanmak, yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak" suçlarından 3 bin 972 lira para cezası uyguladı.

        Ekipler, motosikleti trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

