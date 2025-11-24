Sivas'ta motosikletle halı sahada drift atan sürücüye 3 bin 972 lira ceza kesildi

Sivas'ta motosikletiyle halı sahada drift attığı belirlenen sürücüye 3 bin 972 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Huzur Mahallesi civarında denetim yaptı.

Denetimde, bir motosiklet sürücüsünün halı sahada drift atarak çevreyi rahatsız ettiğini belirleyen ekipler, bu kişiye "araçta teknik değişiklik yapmak, kask takmamak, tedbirsiz ve saygısız araç kullanmak, yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak" suçlarından 3 bin 972 lira para cezası uyguladı.

Ekipler, motosikleti trafikten men etti.