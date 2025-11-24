Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Gemerek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:26 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:26
        Gemerek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Sivas'ın Gemerek ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Gemerek Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

