Gemerek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Gemerek Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.
