Zara'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin törenlerinin de gerçekleştirildiği programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Zara Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda, söyleşi, sinevizyon gösterileri, oratoryo gösterimi ve müzik dinletisi sunuldu.

