        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Zara'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:44 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:47
        Zara'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Sivas'ın Zara ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan'ın Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, Belediye Düğün Salonu'nda devam etti.

        Burada, "Dünden Bugüne Zara Milli Eğitim Etkinlikleri Fotoğraf Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Zara Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda, söyleşi, sinevizyon gösterileri, oratoryo gösterimi ve müzik dinletisi sunuldu.

        Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ilçe protokolü tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından öğretmenlere çekilişle hediyeler verildi.

        Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin törenlerinin de gerçekleştirildiği programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

