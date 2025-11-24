Sivas'ta ECMO cihazı destekli ameliyatla 60 yaşındaki kalp hastası sağlığına kavuştu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde, Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) cihazı desteğiyle yapılan ameliyatla 60 yaşındaki kalp hastası tedavi edildi.

Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Ada, hastanelerine nefes darlığı şikayetiyle başvuran 60 yaşındaki kalp hastası Orhan Akbulut'un ameliyat edilmesine karar verdi.

ECMO cihazı desteğiyle ameliyatı gerçekleştiren Ada, Akbulut'un sağlığına kavuşmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ada, yapılan tetkikler sonucunda hastanın kalp kapağının değiştirilmesi ve koroner damarına bypass yapılması gerektiğinin tespit edildiğini belirtti.

Titizlikle yapılan hazırlıkların ardından hastanın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Ada, şunları kaydetti:

"Ancak yoğun bakım sürecinde akciğerlerindeki sorun nedeniyle hastanın solunum cihazından ayrılması mümkün olmadı. Bu durum, açık kalp ameliyatları sırasında nadiren görülen 'kapiller leak sendromu' olarak adlandırdığımız bir tabloydu. Bunun üzerine hastaya solunum sistemini desteklemek amacıyla ECMO cihazı takıldı. ECMO ile birlikte hastanın akciğerleri toparlama sürecine girdi ve 4'üncü günün sonunda cihaz desteğine ihtiyaç kalmadı. Hastamız kendi kendine nefes alabilir hale geldi. Yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra servise alındı ve ameliyatın 12'nci gününde taburcu edildi."

Ada, hastanın sağlığına kavuşması için gerekli ekipmanın hızlı şekilde temin edilmesini sağlayan hastane başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve ekibi ile Cumhuriyet Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül’e teşekkür etti.

- "Sivas'ta ve hastanemizde ilk kez uygulanan bir yöntem"

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ise ameliyatı gerçekleştiren Ada ve ekibini kutladı.

Sağlığına kavuşan hastaya "geçmiş olsun" dileklerini ileten Doğan, "ECMO cihazı, ileri derecede hayatı tehdit eden akciğer ve kalp yetmezlikleri durumunda kullanılan, organ yetmezliklerini tedavi edebilmek için gerekli zamanı sağlayan ve o zaman diliminde bu organların görevini üstlenen bir makinadır. Sivas'ta ve hastanemizde ilk kez uygulanan bir yöntem. Başarılı bir sonuç elde ederek hastamızı şifa ile taburcu ettik. Bu yöntemi bundan sonra da gerektiği takdirde uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Orhan Akbulut ise sağlığına kavuştuğu için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite ve hastane yönetimine teşekkür etti.