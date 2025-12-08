Gemerek'te Gazze yararına düzenlenen kermesin açılışı yapıldı

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Gazze yararına düzenlenen kermesin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 15:04 Güncelleme: 08.12.2025 - 15:04
        Gemerek Kaymakamlığı öncülüğünde, Belediye, Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kermesin açılışına, Kaymakam Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, İlçe Müftüsü İrfan Ayık, İlçe Emniyet Müdürü Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutanı Tugay Olucak, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Esnaf, öğretmenler, imamlar ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan kermesten elde edilecek gelir Gazze'ye bağışlanacak.

        Kermes, 9 ve 10 Aralık'ta Yeniçubuk Aile Çay Bahçesi'nde devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

