        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta emniyet ve jandarma teşkilatlarına 62 araç tahsis edildi

        Sivas'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 62 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:57 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:57
        Sivas'ta emniyet ve jandarma teşkilatlarına 62 araç tahsis edildi
        Sivas'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 62 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, araçların hayırlı olmasını diledi.

        Emniyet hizmetinin devletin en önemli ve asli görevi olduğunu belirten Şimşek, "Güvenliğin olmadığı, asayişin bozulduğu bir yerde istikrardan, demokrasiden, insan haklarından ya da diğer hizmetlerin kalitesinden bahsetmek mümkün değildir. Emniyet olmadan eğitim olmaz, kalkınma olmaz, yatırım olmaz. O nedenle önce güvenlik, önce asayiş diyoruz." dedi.

        Şimşek, araçların İçişleri Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin katkıları ve hayırseverlerin desteğiyle alındığını ifade ederek, 42'sinin emniyet, 20'sinin ise jandarma teşkilatının hizmetlerinde kullanılacağını kaydetti.

        Konuşmanın ardından İl Müftüsü Hasan Limon tarafından dua edildi ve araçlar konvoy halinde alandan ayrıldı.

        Törene, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ve il protokolü katıldı.

