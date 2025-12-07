Habertürk
Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas Belediye Başkanı Uzun'un vefat eden babaannesinin cenazesi defnedildi

        07.12.2025 - 18:51
        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun’un vefat eden babaannesi Zülal Uzun son yolculuğuna uğurlandı.

        Hanlı köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zülal Uzun'un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

        Belediye Başkanı Uzun, törende taziyeleri kabul etti.

        Cenaze törenine, Zülal Uzun'un ailesi ve yakınları ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

