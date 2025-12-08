Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        "Gezen Sinema Tırı" Ulaş'ta çocuklarla buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Sivas'a gelen "Gezen Sinema Tırı" Ulaş ilçesinde çocuklara sinema keyfi yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:53 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gezen Sinema Tırı" Ulaş'ta çocuklarla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Sivas'a gelen "Gezen Sinema Tırı" Ulaş ilçesinde çocuklara sinema keyfi yaşattı.

        Ulaş İlkokulu bahçesine konuşlanan tır, çocuklarla buluşarak hem müzik etkinlikleri hem de sinema gösterimleri gerçekleştirdi.

        Öğrenciler ve öğretmenlerle "Rafadan Tayfa" filmini izleyen Ulaş Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, bazı öğrencilerin ilk kez sinema kültürüyle buluştuğunu söyledi.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Karacalar, "Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluğunu birlikte yaşadık. Sinema tırımızda çocuklarımızla hem eğlendik hem güldük." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta polis ve jandarmaya 62 yeni araç tahsis edildi
        Sivas'ta polis ve jandarmaya 62 yeni araç tahsis edildi
        Ekmek kavgası bitti, kedi ve köpekler dost oldu Kedi ve köpeklerin rekabeti...
        Ekmek kavgası bitti, kedi ve köpekler dost oldu Kedi ve köpeklerin rekabeti...
        Sivas'ın asayiş gücü modern araçlarla daha da güçlendi
        Sivas'ın asayiş gücü modern araçlarla daha da güçlendi
        Sivas'ta emniyet ve jandarma teşkilatlarına 62 araç tahsis edildi
        Sivas'ta emniyet ve jandarma teşkilatlarına 62 araç tahsis edildi
        Engeller ortadan kaldırıldı, öğrencilerin performansları tam not aldı
        Engeller ortadan kaldırıldı, öğrencilerin performansları tam not aldı
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'un vefat eden babaannesinin cenazesi defnedildi
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'un vefat eden babaannesinin cenazesi defnedildi