Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta bir okulda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

        Sivas Burhan Haksever İlkokulu'nda akıl ve zeka oyunları sınıfı törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:22 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta bir okulda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Burhan Haksever İlkokulu'nda akıl ve zeka oyunları sınıfı törenle hizmete açıldı.

        Açılışta konuşan okul müdürü Kenan Sarı, bugün düşünmenin, sorgulamanın, üretmenin ve en önemlisi de öğrenirken eğlenmenin merkezinde yer alacak akıl ve zeka oyunları sınıfını açtıklarını söyledi.

        Öğrencilerin sınıfta ezberden uzak, zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan da önemli birikimler kazanacağını belirten Sarı, "Çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla yapılan bu sınıfta, geleceğin yaşam koşullarına hazır bireylerin yetiştirilmesini hedefliyoruz." dedi.

        Sınıfın hayata geçirilmesinde emeği geçen sınıf öğretmenlerine teşekkür eden Sarı, akıl dolu hamlelerin, yaratıcı fikirlerin ve keyifli öğrenmelerin hiç eksik olmadığı bir sınıf olması temennisinde bulundu.

        Açılışa, veliler, okul aile birliği üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Sarıyer maçına hazır
        Sivasspor, Sarıyer maçına hazır
        Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden dolandırıcılık olaylarına karşı...
        Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden dolandırıcılık olaylarına karşı...
        Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun...
        Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun...
        Gürün'de kurtlar mahalleye indi
        Gürün'de kurtlar mahalleye indi
        Karlar erken eridi, Kızılırmak'ın hem rengi hem debisi değişti
        Karlar erken eridi, Kızılırmak'ın hem rengi hem debisi değişti