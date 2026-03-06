Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top organizasyonuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Özbelsan Sivasspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

