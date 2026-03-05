Canlı
        Gemerek KaymakamI Koca iftarda çocuklarla bir araya geldi

        Gemerek KaymakamI Koca iftarda çocuklarla bir araya geldi

        Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, iftarda çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 22:58 Güncelleme:
        Gemerek KaymakamI Koca iftarda çocuklarla bir araya geldi

        Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, iftarda çocuklarla bir araya geldi.

        Gemerek Belediyesi Kale Kafe'de gerçekleştirilen programda konuşan Koca, ramazan ayının rahmetin, bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin en yoğun hissedildiği mübarek bir ay olduğunu söyledi.

        Programın sonunda Koca ve protokol üyeleri tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.


        İftar programına, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tugay Olucak, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

