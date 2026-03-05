Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel maç ile tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Özbelsan Sivasspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

