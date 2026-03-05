Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        HSK Başkanvekili Aydoğdu'nun eşinin cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu'nun hayatını kaybeden eşi Çiğdem Aydoğdu'nun cenazesi, Sivas'ın Suşehri ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 17:59
        HSK Başkanvekili Aydoğdu'nun eşinin cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu'nun hayatını kaybeden eşi Çiğdem Aydoğdu'nun cenazesi, Sivas'ın Suşehri ilçesinde defnedildi.

        Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Çiğdem Aydoğdu için Bal Hatun Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Aydoğdu'nun naaşı, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Fuzuli Aydoğdu ve çocukları, yakınları, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, çevre il ve ilçelerden gelen hakim ile savcılar katıldı.

