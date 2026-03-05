Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta kutsal emanetler ve vakıf eserleri sergisi açılacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" yarın Sivas'ta ziyaretçileriyle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kutsal emanetler ve vakıf eserleri sergisi açılacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" yarın Sivas'ta ziyaretçileriyle buluşacak.

        Vakıflar Genel Müdürlüğüden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı, ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla anlamlı bir organizasyona imza attı.


        Bu kapsamda düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", yarın Sivas Şehit Ahmet Eyce Spor Salonu'nda ziyaretçileriyle buluşacak.

        Sergide Kabe ve Ravza-i Mutahhara örtüleri, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi'nin yanı sıra ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı müzeler, teberrükat depoları ve vakıf kayıtları arşivinden seçilen kutsal emanetler ve taşınır vakıf kültür varlıklarının yer alacağı 99 eser olacak.

        Yarın açılacak sergi, 8 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Karların erimesiyle Değirmenaltı Şelalesi coştu
        Karların erimesiyle Değirmenaltı Şelalesi coştu
        Uzmanı uyardı: "Dikkat edilmezse mide kanaması geçirebilirsiniz"
        Uzmanı uyardı: "Dikkat edilmezse mide kanaması geçirebilirsiniz"
        Sivaslı Gez kardeşler, judo müsabakalarından başarıyla döndü
        Sivaslı Gez kardeşler, judo müsabakalarından başarıyla döndü
        Sivas'ta "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" oyunu sahnelenecek
        Sivas'ta "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" oyunu sahnelenecek
        Sivasspor, ligin kalan bölümünü en iyi şekilde değerlendirmek istiyor
        Sivasspor, ligin kalan bölümünü en iyi şekilde değerlendirmek istiyor
        İsmet Taşdemir: "Seriyi sürdürmek istiyoruz"
        İsmet Taşdemir: "Seriyi sürdürmek istiyoruz"