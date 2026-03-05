Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" oyunu sahnelenecek

        Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" adlı oyunu beğeniye sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" adlı oyunu beğeniye sunacak.


        Fransız oyuncu ve yazar Claude Magnier'in kaleme aldığı, Asude Zeybekoğlu'nun Türkçeye çevirdiği, Ferdi Değirmencioğlu'nun yönettiği oyun, bugün saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

        Fabrikatör Bertrand Barnier'in, yanında çalışan memuru Christian tarafından dolandırılmasıyla başlayan, gerçek ile yalanın birbirine karıştığı aşk komedisi, yarın saat 20.30'da, 7 Mart Cumartesi saat 14.00 ve 20.30'da da sahnelenecek.

        Oyunun biletleri, "www.biletinial.com" internet sitesinden, "Sanat Cepte" uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

