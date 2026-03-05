Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivaslı Gez kardeşler, judo müsabakalarından başarıyla döndü

        Karaman'da yapılan Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan Davut ve Yahya Gez kardeşler Sivas'a başarıyla döndü.

        Giriş: 05.03.2026 - 10:37
        Sivaslı Gez kardeşler, judo müsabakalarından başarıyla döndü

        Karaman'da yapılan Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan Davut ve Yahya Gez kardeşler Sivas'a başarıyla döndü.

        Toplam 55 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 343 sporcunun katılımıyla yapılan 3-4 Mart tarihleri arasında Karaman'da yapılan müsabakalarda, Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu öğrencilerinden Davut Gez 46 kilogramda Türkiye ikincisi, kardeşi Yahya Gez ise 42 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

        Okul müdürü Aydın Yılmaz, okullarında akademik başarının yanı sıra kültür, sanat ve spor alanında da ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Yılmaz, Gez kardeşleri başarılarından dolayı kutladı.

