Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        AK Partili Güler, Aksu ve Toy, Bakan Bayraktar'la bir araya geldi

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Kangal Termik Santrali'ne ilişkin süreci değerlendirmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 22:54 Güncelleme:
        AK Partili Güler, Aksu ve Toy, Bakan Bayraktar'la bir araya geldi

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Kangal Termik Santrali'ne ilişkin süreci değerlendirmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Kangal Termik Santrali'yle ilgili yaşanan gelişmeler detaylı şekilde ele alındı, Sivas ve Kangal ilçesi açısından önem taşıyan hususlar ile bölge halkının beklentileri Bakan Bayraktar'a iletildi.

        Görüşmede, konunun tüm yönleriyle değerlendirilerek sürecin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların Bakanlık koordinasyonunda yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen milletvekilleri Aksu ve Toy ise Sivas ve Kangal ilçesini yakından ilgilendiren sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
        HSK Başkanvekili Aydoğdu'nun eşinin cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
        HSK Başkanvekili Aydoğdu'nun eşinin cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
        Sivasspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor
        Sivasspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor
        Sivas, ihracatta ithalatın iki katını aştı Sivas'ta ocak ayında genel ticar...
        Sivas, ihracatta ithalatın iki katını aştı Sivas'ta ocak ayında genel ticar...
        HSK Başkan vekili Aydoğdu'nun acı günü
        HSK Başkan vekili Aydoğdu'nun acı günü
        SESOB Başkanı Demirgil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan'ı ziyaret etti
        SESOB Başkanı Demirgil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan'ı ziyaret etti