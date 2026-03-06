Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Sivas'ta, "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 15:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Sivas'ta, "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı.

        Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Şehit Ahmet Eyce Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

        Sergiyi gezen Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı açıklamada, Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'nin Sivas'ta açılmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Anlamlı bir serginin açılışını yaptıklarını vurgulayan Şimşek, "Kutsal emanetler, Peygamber Efendimiz ve Ehl-i Beyt'in bizlere bırakmış olduğu bir hatıra değil, aynı zamanda kültürümüzün, inancımızın, maneviyatımızın birer sembolüdür. Bize düşen ise bu kutsal emanetleri gençlerimize, çocuklarımıza en iyi şekilde anlatmak, korumak, saklamak ve bizden sonraki nesillere aktarmaktır." dedi.

        Serginin açılışına, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

        Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Kabe örtüsünün de bulunduğu, 99 vakıf eseri ve kutsal emanetlerin yer aldığı sergi, 8 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kutsal emanetler Sivas'ta sergilendi, görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyru...
        Kutsal emanetler Sivas'ta sergilendi, görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyru...
        Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır
        Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır
        Made in EU, Türk sanayicisine moral oldu
        Made in EU, Türk sanayicisine moral oldu
        Türk-İslam tarihindeki 3 Şems'ten biri, Kara Şems'in türbesi, ziyaretçileri...
        Türk-İslam tarihindeki 3 Şems'ten biri, Kara Şems'in türbesi, ziyaretçileri...
        'Aracına tır çarptı' denildi, davul ve zurnayla uğurlandı Tayini İzmir'e çı...
        'Aracına tır çarptı' denildi, davul ve zurnayla uğurlandı Tayini İzmir'e çı...