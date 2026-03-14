Ulaş'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.



Ulaş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve eşi Zeynep Nur Eskimez misafirlerle yakından ilgilendi.



Eskimez, burada yaptığı konuşmada şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.





Şehitlerin emaneti olan aileleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan, vatan uğrunda gazi olanlarla birlikte olmaktan büyük bir şeref duyduğunu dile getiren Eskimez, "Bugün bu topraklarda yaşıyor olmamız, şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerimizin yanındadır, kapılarımız sizlere daima açıktır." dedi.



Programa, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.



