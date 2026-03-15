        Sivas'ta bir çocuk, babası ve ağabeyini silahla öldürüp, babaannesini yaraladı

        Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk, babası ile ağabeyini silahla öldürüp, babaannesini ağır yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Sivas'ta bir çocuk, babası ve ağabeyini silahla öldürüp, babaannesini yaraladı

        Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk, babası ile ağabeyini silahla öldürüp, babaannesini ağır yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 6. katından silah sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen ekipler, baba S.Y. (50) ve oğul M.Y'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayda ağır yaralanan babaanne N.Y. (70) ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli U.B.Y. (15) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber

        Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Özbelsan Sivasspor-Ümraniyespor maçının ardından
        İsmet Taşdemir: "3 puan bizim için çok önemliydi"
        Levent Açıkgöz: "Maça iyi başlayamadık"
        Özbelsan Sivasspor - Eminevim Ümraniyespor: 1-0
        Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 1 - Ümraniyespor: 0