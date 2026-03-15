Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. H.S. (21) yönetimindeki 23 AL 737 plakalı otomobil, Şuğul Mahallesi mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki A.K. (27) yaralandı. Gürün Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan H.S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.K'nin tedavisi sürüyor.

