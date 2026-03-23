        Halk ozanı Aşık Veysel vefatının 53. yılında Sivas'ta anıldı

        Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 53. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Aşık Veysel'in doğum yeri Sivrialan köyündeki mezarı başında yapılan anma programında konuşan Sivas Vali Yardımcısı Halil İbrahim Yeşilyurt, büyük ozanı doğup büyüdüğü topraklarda andıklarını söyledi.

        Aşık Veysel'in çok önemli bir ozan olduğunu vurgulayan Yeşilyurt, "Gönül dünyamıza ışık tutan, sazıyla ve sözüyle milletimizin hafızasında silinmez izler bırakan büyük ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nu rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." dedi.

        Yeşilyurt, Aşık Veysel'e bıraktığı eşsiz türküler, deyişler, hikmet ve mana dolu sözler için şükran sunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Anadolu'nun bağrından yetişen Aşık Veysel Şatıroğlu sevgiyi, hoşgörüyü ve insanlığı diliyle ve yüreğiyle insanlara aktaran yalnızca bir halk ozanı değil, aynı zamanda derin bir irfanın ve güçlü bir gönül dünyasının temsilcisidir. Onun eserlerinde insan vardır, doğa vardır, hakikat vardır. Her şeyden öte insanı insan yapan değerler vardır. Sivas'ta doğup büyüyen ancak sesi tüm dünyaya ulaşan Aşık Veysel Şatıroğlu, gönül gözüyle bakmanın ne demek olduğunu bizlere en güzel şekilde göstermiştir. Gözleri görmese de kalbiyle gören, sözleriyle yol gösteren bu büyük ozan engellerin aşılabileceğini, asıl görmenin yürekle mümkün olduğunu bizlere öğretmiştir."

        - "Aşık Veysel dünyayı gönül gözüyle görmüştür"

        Aşık Veysel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve ozanın torunu Çiğdem Özer de dedesinin sadık yari kara toprağa kavuşmasının üzerinden 53 yıl geçtiğini hatırlattı.

        Dedesinin, aşıklık edebiyatını renklendiren çok önemli bir sima olduğuna dikkati çeken Özer, "Gözlerinin karanlığı gönlünün aydınlığını etkilememiş, dünyayı gönül gözüyle görmüştür. Gözleri görenlerin de nasıl görmesi gerektiğini bıraktığı eserleriyle bizlere anlatmıştır." diye konuştu.

        Aşık Veysel'in torunlarından Rüstem Şatıroğlu ise dedesinin yaşamı ve sanatıyla örnek bir insan olduğunu belirtti.

        Aşık Veysel'in bağlamasıyla bir halk ozanı değil, aynı zamanda toplumsal kapsayıcılığın simgesi olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, dedesinin her notasında, her dizesinde özgürlük mesajları verdiğini aktardı.

        Sevim Şatıroğlu da dedesinin sazı ve sözleriyle sevginin, dostluğun ve insanlığın önemini tüm insanlığa anlattığını, eserleriyle kalplere ışık tuttuğunu dile getirdi.

        Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan ve Belediye Başkanı Kasım Gültekin de yaptıkları konuşmalarda Aşık Veysel'i anlattı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından Aşık Veysel'in mezarına karanfiller bırakıldı.

        Aşık Veysel Müzesi'nde devam eden programda ses sanatçıları Sümer Ezgü ve Lelya Bayramoğulları tarafından Aşık Veysel'in türküleri seslendirildi.

        Programa, Aşık Veysel'in torunları, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

