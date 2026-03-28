Zara'da Nevruz Bayramı kutlandı

Sivas'ın Zara ilçesinde Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.





Zara Anadolu Lisesi, Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi ve Zara Gençlik Merkezi işbirliğiyle Mehmet Habib Soluk Eğitim Kampüsü'nde Nevruz ateşi yakılmasıyla başlayan programda, dark, mas güreşi, ata binme, halat çekme, demir dövme, yumurta boyama, yumurta tokuşturma etkinlikleri gerçekleştirildi.



Kutlamalara özel getirttirilen kurt ve şahin gösterilerinin ardından Kazakistanlı Nazerke İbrayeva ve İsmail Mamatshayev kopuz eşliğinde Türk dünyası ezgilerini seslendirdi.



Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, burada yaptığı konuşmada, "2025 yılında Türk dünyasının ortak bayramı ilan edilmesi üzerine bu yıl 2 okulumuz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Zara Gençlik Merkezi iştirakinde öğrencilerimize yönelik bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Çok renkli bir programda öğrencilerimiz baharın gelişini kutladılar. Emeği geçen kurum amirlerine, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum." dedi.



Programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

