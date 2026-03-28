        Zara'da Nevruz Bayramı kutlandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

        Giriş: 28.03.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Zara Anadolu Lisesi, Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi ve Zara Gençlik Merkezi işbirliğiyle Mehmet Habib Soluk Eğitim Kampüsü'nde Nevruz ateşi yakılmasıyla başlayan programda, dark, mas güreşi, ata binme, halat çekme, demir dövme, yumurta boyama, yumurta tokuşturma etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kutlamalara özel getirttirilen kurt ve şahin gösterilerinin ardından Kazakistanlı Nazerke İbrayeva ve İsmail Mamatshayev kopuz eşliğinde Türk dünyası ezgilerini seslendirdi.

        Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, burada yaptığı konuşmada, "2025 yılında Türk dünyasının ortak bayramı ilan edilmesi üzerine bu yıl 2 okulumuz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Zara Gençlik Merkezi iştirakinde öğrencilerimize yönelik bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Çok renkli bir programda öğrencilerimiz baharın gelişini kutladılar. Emeği geçen kurum amirlerine, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Doğum izni artıyor
        Doğum izni artıyor
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Bu Nevruz diğerlerinden farklı: Kurtlar alanda gezdi, şahin havada uçtu
        Bu Nevruz diğerlerinden farklı: Kurtlar alanda gezdi, şahin havada uçtu
        Sivas'ta 18 takımın katıldığı uzay odaklı proje yarışması yapılıyor
        Sivas'ta 18 takımın katıldığı uzay odaklı proje yarışması yapılıyor
        Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacaktı, 13 yıldır bitirilemedi Bayburt Grup tar...
        Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacaktı, 13 yıldır bitirilemedi Bayburt Grup tar...
        Mevsimin ilk kangalları dünyaya gözlerini açtı, karakterleri böyle ortaya ç...
        Mevsimin ilk kangalları dünyaya gözlerini açtı, karakterleri böyle ortaya ç...
        Maksutlu Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı
        Maksutlu Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı
        Halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 53. yılında türkülerle anıldı
        Halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 53. yılında türkülerle anıldı