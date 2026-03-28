Halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 53. yılında türkülerle anıldı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 53. yılında Sivas'ta düzenlenen programla anıldı.



Aşık Veysel'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla Sivas Valiliği himayesinde ve Sivas Belediyesinin destekleriyle Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında, halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan sahne aldı.



Program, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan "Aşık Veysel'in Hayatı" temalı kısa film gösterimiyle başladı.



Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, anma programına katılan sanatçı Özkan'a teşekkür etti.



Gönül dünyasına ışık tutan, sazıyla ve sözüyle milletin hafızasında silinmez izler bırakan Aşık Veysel Şatıroğlu'nu rahmetle yad ettiklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:





"Aşık Veysel, türküleri, deyişleri ve hikmet dolu sözleriyle bizlere önemli bir miras bıraktı. Şüphesiz ki Aşık Veysel Şatıroğlu, sadece Sivas'ımızın değil, ülkemizin ve tüm insanlığın ortak değerlerinden biridir. Aşık Veysel, Anadolu'nun bağrından yetişen önemli bir değerdir. Onun sevgi, hoşgörüyü diliyle ve yüreğiyle insanlara aktardığını, derin bir irfanın ve güçlü bir gönül dünyası vardır. Gözleri görmese de kalp gözü ile gören, sözleriyle yol gösteren bu büyük ozan, engellerin aşılabileceğini, asıl görmenin yürekle mümkün olduğunu hepimize öğretmiştir."



Daha sonra sahne alan Cengiz Özkan, Aşık Veysel'in eserlerinin yanı sıra kendi türkülerini seslendirerek katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.



Programa, Vali Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, Aşık Veysel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Özer, aile üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



