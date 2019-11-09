Sivasspor’a mehterli destek

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D.G. Sivasspor'un evinde oynayacağı Konya maçı öncesi Sivaslı taraftar grupları mehter takımı ile destek yürüyüşü düzenledi.

Kongre Müzesi bahçesinde toplanan yaklaşık 400 kişilik taraftar grupları sloganlar atarak İstasyon Caddesi'nden stadyuma hareket etti. Ellerindeki meşalelerle coşkulu bir şekilde yürüyen taraftarlara yoldan geçen vatandaşlarda eşlik etmeyi ihmal etmedi.

Düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç katılırken, mehter takımı da marş çalarak Sivasspor’a destek oldu. Yürüyüş sonrası kırmızıbeyazlı taraftarlar Konya maçını izlemek için Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki yerini aldı.

SİVAS 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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