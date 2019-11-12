Müdür Tunç, antrenörlerle toplantı yaptı Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, istişare ve koordinasyon toplantısında antrenörlerle bir araya geldi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, istişare ve koordinasyon toplantısında antrenörlerle bir araya geldi.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonundaki toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yapılacak olan faaliyetler ve projeler hakkında antrenörlerden bilgiler aldı.

Tunç, antrenörlere başlayacak olan kış döneminin iyi geçmesini temenni ederek; “Hepinize başarılar diliyorum. Bu sezon inşallah çok iyi işler yapacağız. El birliği ile güzel projeler ortaya çıkacak” dedi.

Toplantıda Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Aytaç Keklik, Ayhan Bayhan ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin’de hazır bulundu.

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