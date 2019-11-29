Neslinin tükendiği düşünülen vaşağa otomobil çarptı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, neslinin tükenmekte olduğu düşünülen vaşağa otomobil çarptı. Köylüler tarafından yaralı olarak bulunan vaşak, Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğünde tedavi altına alındı.

Yıldızeli ilçesi Fındıcak köyünde vatandaşlar, yaralı bir vaşak buldu. Köy sakinleri yaralı vaşağın hareket etmekte güçlük çektiğini fark edince durumu Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, Fındıcak köyüne giderek vaşağı teslim aldı. Yapılan ilk tespitlere göre vaşağın otomobil çarpması sonucu yaralandığı tahmin ediliyor. Sivas'ta ilk kontrolleri yapılan yaralı vaşak tedavi edilmek üzere Kayseri Kayseri Erciyes Üniversitesi Veteriner Kliniğine sevk edildi.

SİVAS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:56

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