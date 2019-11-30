Süper Lig: Sivasspor: 2 - Konyaspor: 1

Süper Lig'in 13. haftasında lider Sivasspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken ev sahibi ekibin 21 üstünlüğü bulunuyor.
SİVAS
30 Kasım 2019 Cumartesi
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