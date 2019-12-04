İmranlı'da kar yağışı etkili oldu

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İmranlı'da kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar mevsimin ilk karını sevinçle karşılarken, ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.
Kar yağışının bölgede aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
SİVAS
04 Aralık 2019 Çarşamba
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