Sivas güne beyaz örtü altında uyandı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Sivas il merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Sivas’ta bir süredir yüksek kesimlerde kendini gösteren kar yağışı şehir merkezinde de etkili oldu. Geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı gece yarısı etkisini arttırınca Sivaslılar güne beyaz örtü altında başladı. İl genelinde 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan kar yağışı Sivas’ın tüm ilçelerinde de etkisini gösterdi.

SİVAS 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:38

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