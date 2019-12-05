Gerçeğini aratmayan tatbikat Sivas İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde gerçekleştirilen yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı

Sivas İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde gerçekleştirilen yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikat öncesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gülçin Erbil tarafından tatbikat eğitimi verildi. Eğitime katılan personellere çıkan yangını söndürme teknikleri ve alınacak önlemler, karşılaşılan afet anında etkilenen kazazedelere yapılacak olan ilk müdahaleler, binalarda bulunan hasta ve çalışanların nasıl kurtulacağı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Tatbikat gereği makina ikmal tesislerinde yangın çıktı. Sonrasında acil kurtarma ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek, personelleri tahliye etti. Daha sonra yanan bir tüpe nasıl müdahale edileceğine dair de eğitim gerçekleştirildi. Tatbikat gerçeğini aratmadı.

SİVAS 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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