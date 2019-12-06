Sivas'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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- SİVAS'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akademisyenlikten ihraç edilen R.K, polislikten ihraç edilen A.G. ve özel sektörde işçi olarak çalışan A.K.'yi gözaltına aldı.

FETÖ/PDY'nin 'öğrenci yapılanması'na yönelik operasyonda ise Yıldızeli ilçesinde müezzin olarak görev yapan R.K. ile İstanbul'da özel sektörde işçi olarak çalışan M.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



SİVAS 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:31

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AKŞAM 17:14

YATSI 18:38

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