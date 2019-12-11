4 ay buzla kaplanan Hafik Gölü ilgi çekiyor

SİVAS'ın Hafik ilçesinde yer alan Hafik Gölü, soğuk hava nedeni ile donan yüzeyi ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kent merkezine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik Gölü sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle kısmen buzla kaplandı. Piknikçilerin ve doğaseverlerin uğrak yeri olan göl havaların soğumasıyla kış sessizliğine büründü. Her yıl Aralık ayında donan göl, Nisan ayına kadar bu özelliğini koruyor. Drone ile havadan görüntülenen göl, buz tutan yüzeyi ile seyirlik görüntüler oluşturuyor.

Göl kenarındaki sosyal tesisin işletmecisi Hasan Hüsnü Öztürk, "Göl buz tutmaya başladı. Ama kar yağışı bu sene biraz az. Geçmiş döneme göre buz olursa yine balık ölümleri gerçekleşebilir. Suyun debisi önceki yıllara göre düşük. İnşallah kar yağışı çok olur ve gölümüzün suyu yeniden çoğalır. Yaz sezonunda burası çok kalabalık oluyor. Kış sezonunda ise göl tamamen buz tuttuğunda vatandaşlar üzerine çıkıp gezebiliyor. Kışın burası ayrı bir güzel oluyor" dedi.

SİVAS 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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