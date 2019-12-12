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Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

DHA

SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edeceği maça ev sahipliği yapacak Yeni 4 Eylül Stadı, kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. Stat, Türkiye standartlarının üzerindeki düzgün zemini ile dikkat çekiyor.

SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edeceği maça ev sahipliği yapacak Yeni 4 Eylül Stadı, kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. Stat, Türkiye standartlarının üzerindeki düzgün zemini ile dikkat çekiyor.
Liderliğini devam ettirmeyi isteyen Demir Grup Sivasspor, ligde bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'yi pazar günü konuk edecek. Maçın önemi kadar, kış ayına denk gelmesi nedeni ile hava soğukluğu ve stadın durumu da merak edilenler arasında yer alıyor. Ancak 4 yıl önce hizmete giren 27 bin seyirci kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı, modern görüntüsünün yanı sıra, kıştan etkilenmeyen yapısı ve düzgün zeminiyle ön plana çıkıyor. Alttan ısıtma sistemi bulunan statta zemin, olumsuz hava koşullarından etkilenmiyor. Soğukların etkisini hissettirdiği bu günlerde 4 Eylül Stadı, yemyeşil ve pürüzsüz saha zemini ile maça hazır durumda. Kış aylarında statta alttan ısıtma sistemiyle zemine yaklaşık 15 derecelik ısı verilerek çimler canlı tutuluyor. Yeni 4 Eylül Stadı, kış soğukları dikkate alınarak, ısıtmalı olarak tasarlandı. Kışın çok soğuk havalarda tribünlerin çatı bölümünde yer alan elektrikli ısıtıcılar devreye girerek, seyircilerin bir nebze olsun ısınmasını sağlıyor. Yedek kulübelerinde de elektrikli ısıtıcılar bulunuyor.
"MAÇ GÜNÜ YAĞIŞ GÖZÜKMÜYOR"
Yeni 4 Eylül Stadı Müdürü Fatih Şimşek, stadın her maça olduğu gibi Fenerbahçe karşılaşmasına da titiz bir şekilde hazırlandığını belirterek, "Biz çalışmalarımızda artık son ince rötuşlar yapıyoruz. Türkiye'nin gündeminde olan bir karşılaşma olacak. Biz statta en iyice ayrıntısına kadar hazırız. Hava tahmin raporlarını günlük takip ediyoruz. Bugün bir yağış beklentisi var ama maç günü herhangi bir yağış gözükmüyor. Ama biz bütün ekip ve ekipmanlarımızla, zaten sahamız alttan ısıtmalı olduğu için her şeyimizle hazır bekliyoruz. Her zaman bütün gelen takımlar misafirimiz, biz en güzel şekilde ağırlama çabasındayız. Arkadaşlarımız temizlik ve çimle uğraşıyorlar. Biz takım takım ayırmıyoruz. Her gelen misafirimizdir ve en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz" dedi.
"ÇİMDE TECRÜBELİ EKİBİMİZ VAR"
Saha zemininin olumsuz hava koşullarından etkilenmediğini ifade eden Şimşek, "Çimde ekip arkadaşlarımız tecrübelidir. Çimde bayağı bir mesafe katettiler. Çimle alakalı makineleri, tohumları her şeyi takip eden bir ekibimiz var. Alttan ısıtmada, Türkiye'de ilk yapan statlardan biriydik. Eski statta da burada da alttan ısıtma var. Dışarıdaki hava sıfırın altındayken burada 10-15 derecelerde sıcaklık oluyor. Cumartesi günü saha çizgileri çekilecek ve maç saatini bekleyeceğiz" diye konuştu.
Şimşek, maçı Demir Grup Sivasspor'un kazanmasını arzu ettiklerini belirterek, "Biz sultan şehrin çocuklarıyız. Biz her zaman profesyonel bakarız. Ama tabii ki takımımızın galip gelmesini isteriz. Biletler tükenmek üzere ve Yiğidolar'a da bu yakışır. Bundan sonra desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
25 BİN SEYİRCİ BEKLENİYOR
Pazar günü saat 16.30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada tribünlerde yaklaşık 25 bin kişinin yer alması bekleniyor. Fenerbahçeli taraftarlar için kale arkasında ayrılan 1590 kişilik bölümün biletlerinin tamamı tükendi. Kırmızı-beyazlı tribünlerin bilet satışları ise devam ediyor. Tribünlerde Sivas Valiliği'nin sezon başından beri uyguladığı proje ile ilçe ve köylerden gelen yaklaşık 4 bin civarında öğrencinin de olacağı açıklandı. Maç sırasında havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 4 derece civarında tahmin ediliyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Stattan drone görüntüleri
Çim biçme çalışmaları
Sunumlar
Stat Müdürü Fatih Şimşek'in açıklamaları

SİVAS

12 Aralık 2019 Perşembe

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