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Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: 3-1

DHA

STAT: Yeni 4 Eylül

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Serkan Çimen (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) Goiano (xxx), Appindangoye (xxx), Caner (xxx), Uğur (xxx), Emre (xxx) (Dk. 90 Kone), Fatih (xxx), Ziya (xxx), Fernando (xxxx) (Dk. 74 Erdoğan xx), Mert Hakan (xxx) (Dk. 90 Cofie), Yatabare (xx)
FENERBAHÇE: Altay (xx) Isla (xx), Sadık (x) (Dk. 22 Zanka x), Serdar (xx), Dirar (xx), Rodrigues (xxx), Gustavo (xx), Emre (xx) (Dk. 63 Ferdi x), Ozan (xx), Kruse (x) (Dk. 71 Deniz xx), Muriç (xx)
GOLLER: Dk. 32 Fernando, Dk. 59 Emre Kılınç, Dk. 90+7 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor) Dk. 86 Deniz Türüç (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Rodrigues, Dk. 90+6 Ozan (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Fatih, Emre Kılınç, Uğur, Mert Hakan (Demir Grup Sivasspor) Isla, Ozan (Fenerbahçe)Süper Lig'in 15'inci haftasında lider Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi Fernando, Emre Kılınç ve Ziya Erdal'ın golleri ile 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin tek golünü Deniz Türüç kaydetti. Sarı lacivertliler Rodrigues ve Ozan'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Puanını 33'e çıkaran kırmızı beyazlılar liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı. Kırmızı beyazlılar ligde üst üste 7'inci galibiyetine imza attı.5'inci dakikada Muriç'in ara pasında Rodrigues kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi ancak sonrasında kalkan bayrakla pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.
7'nci dakikada Fatih'in sol çaprazdan ceza alanı dışından plase vuruşu üstten auta gitti. 
8'inci dakikada sağ kanattan Ozan topla birlikte hareketlendi, ceza alanına gönderdiği topu Kruse'den önce kaleci Samassa kontrol etti.
9'uncu dakikada sol kanattan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Vedat Muriç'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
11'inci dakikada sağdan ceza alanına Emre Kılınç girdi, içeriye çevirdiği topa savunma uzaklaştırmak istedi. Ziya'nın plase şutunda son anda Sadık araya girerek gole engel oldu.
13'üncü dakikada Fatih'in ra pasında soldan ceza alanına giren Ferhando'nun çapraz pozisyonda plase vuruşunda top yandan auta gitti. 
19'uncu dakikada girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Sadık Çiftpınar sahayı sedye ile terk etti. Yerine Zanka oyuna dahil oldu. 
30'uncu dakikada Ziya'nın pasında sağdan Mert Hakan hareketlendi, içeriye çevirdiği topu araya giren Serdar kornere gönderdi.
31'inci dakikada Dirar'ın pasında önünü boşaltan Rodrigues kaleyi yokladı, köşeye giden topu Samassa uzanarak kornere çeldi.
32'nci dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, Mert Hakan'ın ara pasında ceza alanında topla buluşan Fernando, çapraz pozisyonda plase vuruşla topu köşeden filelere gönderdi: 1-0.
34'üncü dakikada Vedat ceza alanında indirdi, müsait durumda Ozan dokunamadı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Dirar bir kez daha kaleye göndermek istedi, kaleci Samassa gole izin vermedi. 
44'üncü dakikada Ziya'nın soldan ceza alanına gönderdiği topa boş pozisyonda Yatabare uzandı ama dokunamadı, Altay topu kontrol etti.
45'inci dakikada Ozan Tufan, sol kanattan ceza alanına girdi, rakibinden sıyrılıp boş durumdaki Kruse'ye aktardı. Onun sol ayağı ile gelişine vuruşu üstten auta gitti.
49'uncu dakikada sağdan Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
58'inci dakikada Ziya'nın ara pasında Mert Hakan ceza alanına girdi, kaleyi denedi ancak top yandan auta gitti.
59'uncu dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza alanında topla buluşan Ziya, uygun durumdaki Emre Kılınç'a aktardı. Emre kolay pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-0.
70'inci dakikada Mert Hakan'ın ara pasında ceza alanına giren Yatabare, sol ayağı ile sert vurdu, üstten auta gitti.
78'inci dakikada Mert Hakan'la hızlı çıkan Sivasspor'da Erdoğan ceza alanına soldan girdi. İçeriye çevirdiği topu son anda kale önünde savunma kornere gönderdi.
84'üncü dakikada savunma arkasına sarkan Emre Kılınç, karşı karşıya vurdu, kaleci Altay'dan seken top dışarı gitti ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.
86'ncı dakikada Ozan Tufan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşarak ceza alanına giren Deniz Türüç, rakibinden sıyrılıp sol ayağı ile yerden vurdu, savunmadan da seken top köşeden ağlarla buluştu: 2-1.
90'ıncı dakikada Deniz bir kez daha topla hareketlendi ceza alanı ön çizgisi üzerinden kaleyi denedi, köşeye giden topu Samassa kornere çeldi. 
90+2'nci dakikada Ferdi'nin pasında solan Dirar hareketlendi. İçeriye çevirdiği topa ön direkte Muriç istediği vuruşu yapamayınca top yandan auta gitti.
90+5'inci dakikada rakibini Erdoğan'ı sert müdahale ile düşüren Rodrigues direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Pozisyonun devamında itiraz eden Ozan Tufan da önce ikinci sarı, ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+7'nci dakikada etkili çıkan Demir Grup Sivasspor'da sağ kanattan hareketlenen Yatabare'nin pasında ceza alanında boş durumda Ziya topu filelere gönderdi: 3-1.
Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

SİVAS

15 Aralık 2019 Pazar

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