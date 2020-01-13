Sivas'ta, Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

"Ben hep hip hop'tım"

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SİVAS'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, kent yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Sivas'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Birkaç gündür sıfırın altında seyreden sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü kentte, Karşıyaka Mahallesi yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki gölet, beyaz örtü ile kaplandı. İlgi çeken göletin buzla kaplanmış hali havadan drone ile de görüntülendi.



SİVAS 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 18:59

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