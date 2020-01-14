Ziraat Türkiye Kupası: D.G. Sivasspor: 4 - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında D.G. Sivaspor, sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 40’lük üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

4. dakikada Yatabare’nin sert şutunda Abdulsamet topu çıkartmayı başardı.

11. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Emre topu kaleye gönderdi, top az farkla dışarı çıktı.

16. dakikada Erdoğan’ın sert şutunda top ağlarla buluştu. Ancak maçın hakemi ofsayt gerekçesi ile golü geçeri saymadı.

21. dakikada Mert Hakan’ın ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta top ağlarla buluştu. 10

27. dakikada Emre’nin ceza sahası içerisinde Yatabare’ye yaptığı ortasında Özer topa eli ile dokundu. Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Emren’in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 20

45. dakikada Mert Hakan’ın serbest vuruşunda ceza sahası içerisindeki Yatabara topu kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu. 30

49. dakikada Ziya’nın geri pasında top Mert Hakan’ın önüne düştü. Şık bir vuruşla kendinin 2. takımının ise 4. golünü kaydetti. 40



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet CemHanoğlu xx, Candaş Elbil xx

D.G. Sivaspor: Samassa xxx, Caner xxx, Aaron xxx (Cofie dk. 55 xx), Ziya xx, Fatih xx, Marcelo xx (Barış dk. 46 xx), Mert Hakan xxx, Hakan xx, Erdoğan xxx, Emre xxx (Uğur dk. 46 xx), Yatabare xxx

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Papp, Traore, Armin, Volkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

BTC Türk Yeni Malatyaspor: Ufuk xx, Erkan xx, Hadebe xx, Mustafa xx, Özer xx, Donald xx, Robin xx (Chaaleli dk. 80 ?), Fofana xx (Marques dk. 46 xx), Ahmet xx (Acquah dk. 46 xx), Bifouma xx, Umut xx

Yedekler: Abdulsamet, Murat, Chebake, Rafael, Sakıb

Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller: Mert Hakan (dk. 21 ve 49), Emre (dk. 27 pen.), Yatabare (dk. 45) (D.G. Sivasspor)

Sarı kartlar: Erdoğan, Fatih (D.G. Sivasspor), Hadebe (BTC Türk Yeni Malatyaspor)

SİVAS 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:36

YATSI 18:59

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