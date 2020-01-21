Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde iki gündür etkili olan kar yağışı yüzleri güldürdü. Yağışla birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı genel olarak 80 santimetreyi bulurken, yer yer ise 1 buçuk metreye ulaştı. Kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaşmasıyla tesisteki tüm pistler kullanıma açıldı. Sömestr tatilini değerlendirmek için Yıldız Dağı'nı tercih eden vatandaşlar, pistleri doldurdu. Otellerde doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı.

SİVAS 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.