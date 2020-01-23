Sivas Belediyespor, Maraş’a hazırlanıyor

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Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Yapılan idman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşilbeyazlılar, 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas ve şut çalışması yapan yeşilbeyazlılar antrenmanı çift kale maçla sonlandırdı.

Sivas Belediyespor bugün yapacağı antrenmanla Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan Kahramanmaraşspor ile Sivas Belediyespor 26 Ocak Pazar günü 12 Şubat Stadyumunda karşılaşacak. Maç saat 13.00’da başlayacak.

SİVAS 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

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