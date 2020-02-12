Koyulhisar’da trafik kazası:1 yaralı

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Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Koyulhisar ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Kazada, Amasya istikametinden Erzincan istikametine gitmekte olan C. Z. yönetimindeki 53 K 2448 plakalı kamyon kar ve buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak devrildi. Yaralı sürücü Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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