TFF ve MHK’ya büyüteç ve gözlük yolladılar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ve partililer, TFF ve MHK’ya tepki olarak gözlük ve büyüteç yolladı.

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Sivasspor'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından bir takım haksızlıklara uğratıldığı düşüncesi Sivas'ta tepkilere neden oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Sivas'ta oynan Başakşehir müsabakasının 71. dakikasında Yasin Öztekin'in gole gittiği sırada Başakşehirli futbolcu Clichy'nin elle oynayarak topu koltuğunun altına alması ve maçın hakemi Halis Özkahya'nın VAR'a gitmeyerek, penaltı vermemesi tepkilerin geniş bir kesime yayılmasına neden oldu. Sivasspor’un haksızlıklara uğratıldığını düşünen BBP Sivas İl Başkanı Uğur bulut ve partililerde tepki olarak TFF ve MHK’ya gözlük ve büyüteç yolladı.

PTT önünde basın mensuplarına açıklama yapan Bulut, “BBP Sivas il teşkilatı olarak bugünkü basın toplantımızın konusu Anadolu’nun yıldızı şehrimizin markası Sivassporumuzun uğradığı hakem haksızlıklarıdır. Biz BBP Sivas il teşkilatı olarak bir mektup ve bazı materyaller ile Sivasspor taraftarlarımızın sesini duyurmak istiyoruz. Sivas’ta ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda doğruluk ve adalet ilkesi ile siyaset yapan BBP olarak, federasyonumuzun sorumluluğu altındaki hakemlerin ve diğer yetkililerin takımımız aleyhine verdikleri taraflı kararlardan dolayı adalet duygusu ve göz sağlığından endişe etmekteyiz. İstanbul kulüpleri lehinde sezon içinde 1012 gol ile sonuçlanmış penaltı kararı bulunmasına rağmen Süper Lig’de tüm Anadolu kulüplerini temsil ederek şampiyonluğa doğru ilerleyen Sivassporumuz lehine 366 gündür verilmiş tek bir penaltı kararı yoktur. Taraflardan birisi Sivasspor olunca hakemlerimizin gözüne katarakt mı iniyor. Sivasspor aleyhinde verilen penaltıyı gören gözlerin Sivasspor lehinde verilmesi gereken penaltıları 1 yıldır görememesi büyük bir göz veya liyakatsizlik problemi olabilir. Sivasspor aşkı ile dondurucu soğukta tribünleri dolduran taraftarların duyguları ile oynamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Sivasspor aleyhinde verilmeyen penaltıları daha iyi görebilmeleri için bir gözlük ve bir büyüteç göndermek istiyoruz. Bu büyüteci VAR pozisyonlarını daha iyi değerlendirmek, daha iyi görmek futbolda Sivasspor aleyhinde yapılan haksızlıkları bertaraf etmek adına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu komitesi Başkanı Zekeriya Alp'e gönderiyorum“ dedi.

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