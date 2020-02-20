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En hayırlı ceza Sivas’ta imzalanan protokol ile hükümlüler cami temizliğinde görev alacak

İHA

Sivas'ta hükümlüler, kamuya yararlı bir işte çalıştırmaya ilişkin işbirliği protokolü ile Sivas merkezdeki camileri temizleyecek.

En hayırlı ceza Sivas’ta imzalanan protokol ile hükümlüler cami temizliğinde görev alacak

Sivas’ta hükümlüler, kamuya yararlı bir işte çalıştırmaya ilişkin işbirliği protokolü ile Sivas merkezdeki camileri temizleyecek.
Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Sivas Belediyesi ve Sivas İl Müftülüğü arasında ‘Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırmaya İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni’ gerçekleştirildi. Protokol, Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından imza altına alındı.
Sivas Belediyesi Başkanı yaptığı konuşmada; Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas Müftülüğü ve Sivas Belediyesi arasında Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası olan hükümlülerin daha disiplinli ve kamuya fayda sağlayacak bir şekilde çalıştırılması noktasında üçlü bir protokol imzaladıklarını söyledi.
Duyarlılığından dolayı Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu’ya teşekkür ederek konuşmasına devam eden Başkan Bilgin, “Sayın Başsavcımıza çok teşekkür ediyorum. Bu noktada hem işini yaparken hem mahkûmlar cezalarını çekerken hem de bunun kamuya bir disiplin ve program dâhilinde fayda sağlamaları noktasında bir irade koydu. Böyle bir protokol yaparak bunların bir disiplin içerisinde yapılması noktasında bir talebi oldu. Biz de hepimizin derdi davası milletimize ve şehrimize hizmet etmek. Bu noktada da biz de Sayın Cumhuriyet Başsavcımız ve Sayın Müftümüz ile birlikte bu protokolü imza altına alarak inşallah önümüzdeki süreçte uzun süreli bir protokol imzaladık.” Dedi.
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası almış hükümlüleri belli bir disiplin altında ve kamu hizmetine ihtiyaç olan alanlara kanalize ederek yerine getirmeyi amaç edindiklerini söyleyerek daha çok kamunun eksik kaldığı, yetişemediği, ihtiyaç olan alanlara yönlendiriyoruz” dedi.
Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise konuşmasında; “Sayın Başsavcımızın da söylediği gibi Personel açısından yetişemediğimiz camilerimiz oluyor. Dolayısıyla Sayın Başkanımız ve Sayın Başsavcımız bu hususta bizi destekleyeceklerini ifade ettiler. Ve bu alanda camilerimizdeki bu eksikliği gidermek üzere bugün burada bir protokol imzaladık.Hem camilerimiz temizlenecek hem de bu arkadaşlarımız böylece cezalarını çekmiş olacaklar hem de şöyle güzel bir tarafı da var bunun. Camilerimizde din görevlisi arkadaşlarımızla irtibat halinde bir yerde de rehabilite edilmeleri açısından da hakikaten güzel sonuçların elde edileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş protokolü imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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