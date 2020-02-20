Alanyaspor taşıyan uçak sis nedeniyle Sivas’a inemedi

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Süper Lig’in 23. hafta açılış maçında Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek Alanyaspor’un kafilesini taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas’a inemedi.

Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek Alanyaspor’un kafilesini taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas'a iniş yapamazken, uçak Kayseri Havalimanı'na yönlendirdi. Alanya kafilesi Sivas’a kara yolu ile gelecek.

Diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor’un uçağı da hava şartlarından dolayı Sivas’a inememiş ve kafile Kayseri’ye inmişti.

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