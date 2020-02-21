Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. Sivasspor, A. Alanyaspor’u ekinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cisse, sert bir şutla topu kaleye göndermek istese de Samassa topu kontrol etmeyi başardı.

59. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta top direkten döndü. Sivassporspor büyük bir fırsatı kaçırdı.

64. dakikada Mert Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta top kaleci Marafona’dan döndü. Dönen topu ise Yasin tamamlayamadı.

67. dakikada Cisse'nin ortasına ceza sahasının sol çaprazında bulunan Mustafa, kafa şutu ile topu kaleye göndermek istese de top dışarı çıktı.

87. dakikada Bakasetas'ın kullandığı korner vuruşunda kale önünde Fernandes topa kafasıyla dokundu. Top üstten auta çıktı.



Stad: 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Camara xx, Aaron xx, Erdoğan xx, Marcelo xx, Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Fernando xx (Emre dk. 63 xx), Yasin xx (Claudemir dk. 79 ?), Yatabare xx (Kone dk. 71 xx)

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Armin, Furkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

A. Alanyaspor: Marafona xx,Nsakala xx, Welinton xx, Caulker xx, Onur xx, Siopis xx, Musa xx (Mustafa dk. 64 xx), Bammou xx ( Fernandes dk.46 xx), Bakasetas xx, Efecan xx, Cisse xx

Yedekler: Cenk, Eray, Carneiro, Kanak, Umut, Tzavellas, Emircan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Mert Hakan (dk. 9 pen.) (D.G. Sivasspor)

Sarı Kartlar: Erdoğan, Marcelo, Hakan, Samassa, Fatih (D.G. Sivasspor), Caulker, Onur (A. Alanyaspor)

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